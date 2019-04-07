Bankada emekliye promosyon yarışı

BANKALAR arasında maaşını taşıyacak emekliler için promosyon yarışı var. Bankalar emeklilere yıllık ortalama 450 liralık nakdi promosyonların yanı sıra ücretsiz hizmet, yüksek para çekme limiti, kolay kredi gibi avantajlar sunuyor.

Banka tercihi nasıl yapılıyor?

Emekli Sandığı emeklileri, çalıştıkları kuruma dilekçe vererek banka tercihini değiştirebiliyor. SSK veya Bağ-Kur emeklileri e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri üzerinden de Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi doldurarak banka tercihlerini yapabiliyor. Pek çok banka da maaş alınan banka değişimiyle ilgili işlemleri kendisi hallediyor. Bankalar genellikle promosyon için 3 yıl süre ile emekli maaşını taşımama şartı arıyor.

Bayram ikramiyesinden nasıl yararlanılıyor?

Promosyonlar dışında emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi de geçtiğimiz yılla aynı miktarda, biner TL ikramiye alıyor. Düzenlemeye göre ikramiyeden yararlanmak için ödemenin yapıldığı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor. Emekli olup çalışmaya devam edenler de ikramiye alacak. İkramiye almak için Ramazan Bayram ikramiyesinin verileceği tarihe kadar emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Ramazan Bayramı için mayıs sonunda, Kurban Bayramı için ağustosun 10’una kadar ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

Bankalar hangi promosyon ve hizmetleri veriyor?

Bazı bankaların emekli maaşı promosyonları şöyle:

Akbank: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı, emekli maaşını taşıyanlar için 450 TL’ye kadar promosyon. Şubelerde öncelikli hizmet. Yurt çapındaki tüm bankaların ATM’lerinden ayda iki kez ücretsiz para çekme hakkı. Ücretsiz havale, EFT. Hesap işletim ücreti muafiyeti. Kefilsiz ihtiyaç kredisi.

İşbank: Bin TL’den düşük maaşlar için 300 TL, bin-2 bin TL arası maaşlar için 375 TL, 2 bin TL ve üzerinde maaşlar için 450 TL promosyon.

Garanti Bankası: 450 TL’ye kadar promosyon. Paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle bakiyenizin tamamını tek tuşla çekebilme. Emekli maaşınızı çekerken nakit çekim limit aşım ücreti muafiyeti. Emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredisi.

ING: 450 TL nakit promosyon ve üç otomatik fatura talimatı’na 150 TL ek nakit promosyon. 60 ay yüzde 1,59’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi. Diğer banka ATM’lerini ücretsiz kullanım.

TEB: 450 TL promosyonun yanı sıra hesap işletim ücreti muafiyeti, kredi kartı ücret muafiyeti, çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, ATM’lerden yüksek çekim limiti. (Emekli maaş müşterilerinde 3 bin TL).

Yapı Kredi: 450 TL promosyon, 200 puan ödülü. Mobil Şube, İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM’lerden ücretsiz havale. ATM’lerden 3 bin TL günlük para çekme limiti. Acil sağlık hizmeti üyeliği. Doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma. (Milliyet)