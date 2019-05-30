Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 30 milyar 804 milyon 750 bin lira artarak 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liradan 2 trilyon 375 milyar 29 milyon 755 bin liraya çıktı.

TL CİNSİ MEVDUAT AZALDI, DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,89 azalışla 1 trilyon 23 milyar 137 milyon 199 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,30 artışla 1 trilyon 239 milyar 303 milyon 906 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 868 milyon dolar artarak 213 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Bunun 195 milyar 946 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 814 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 167 milyar 243 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 881 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 864 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 958 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,11 artarak 387 milyar 14 milyon 852 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,37 azalarak 370 milyar 632 milyon 713 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,36 artışla 135 milyar 339 milyon 27 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 170 milyar 963 milyon 890 bin lirası konut, 4 milyar 926 milyon 989 bin lirası taşıt ve 211 milyar 123 milyon 973 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira artarak 2 trilyon 488 milyar 420 milyon 924 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,31 artış gösterdi.