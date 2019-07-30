Bankacılık sektörünün kârı 6 ayda yüzde 15 düştü, batık krediler arttı

Bankacılık sektörünün ilk 6 ayda net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 düşüşle 24.8 milyar lira oldu. Sektörün takipteki alacaklarında artış devam ediyor.

Bankacılık sektörünün kârı 6 ayda yüzde 15 düştü, batık krediler arttı
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BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre krediler haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2.54 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar ise yüzde 19.7 artarak 2.27 trilyon liraya ulaştı. Yabancı para mevduatların toplam mevduat içindeki payı ise geçen sene hazirandaki yüzde 47 seviyesinden yükselerek bu yılın haziran ayında yüzde 54'e çıktı. Diken'in aktardığı habere göre, sektörün takipteki alacakları haziran itibariyle artışını sürdürerek yüzde 4.36 olurken, bu oran mayısta yüzde 4.18, geçen yıl haziranda ise yüzde 3.03 olmuştu.

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