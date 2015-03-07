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Banka kredisi olanlar dikkat!

Dolardaki büyük hareket bankaların bazı kredileri geri çağırmasına da yol açıyor. Alacakların tahsili için de ekipleri güçlendiriyorlar

Banka kredisi olanlar dikkat!

Dolardaki büyük hareket bankaların bazı kredileri geri çağırmasına da yol açıyor. Alacakların tahsili için de ekipleri güçlendiriyorlar

07 Mart 2015 Cumartesi 11:58
Banka kredisi olanlar dikkat!
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DOLARIN 2,60 lirayı aşması vatandaşa da yansımaya başladı. Kredi çeken tüketicilere bankalardan telefon gelmeye başladı. Bugün'ün haberine göre, bu konuda dikkat çekici örnekler ortaya çıkmaya başladı. Vefat eden babasının 10 bin liralık kredisini 300 lira takside bağlayan Yetiş Kurt’tan kredinin tamamı peşin ödemesi istendi. Kurt’un kabul etmemesi üzerine banka, taksitlerin 500 liraya çıkarılmasını önerdi.
BÖYLE TALEP OLAMAZ 
Uzmanlar, benzer taleplere karşı tüketiciyi uyardı: “Dolardaki artış bahane edilerek kredi taksit sayısı düşürülüp ödenen para arttırılamaz.” Yine doların etkisiyle bankaların yurtdışından aldıkları borçlar karşılığında verdikleri teminatlar da yetmemeye başladı. Ek teminat için bankalar verdikleri kredileri çağırmaya başladı. Ayrıca batık kredi kartı borçlarının icra takibi için de son 1 aydaki banka personel sayısı artırıldı. 
HAREKET MUTFAK VE PAZARA DA YANSIYOR 
TÜKODER Başkanı Haşmet Atahan, dolardaki artışın büyük ve orta ölçekli şirketleri etkilediği için vatandaşın fiyatlarına da zam olarak yansıdığını söyledi. Şirketlerin dolarla kredi kullandığını ve ara malı ithal ettiğini hatırlatan Atahan, “Dolardaki yükselme tüketicinin pazarına, mutfağına ve cüzdanına yansımaya başladı” dedi
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Son Güncelleme: 07.03.2015 15:28
Anahtar Kelimeler:
DikkatBankaKrediDolar
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