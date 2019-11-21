"Banka ile görüştüm" deyip vatandaşı sevindirecek haberi verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor. Burada çiftçiler için önemli açıklamalar yapan Eroğan, dün akşam Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüştüğünü belirterek, "Ziraat Bankamızda çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı kredi de bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir" dedi.