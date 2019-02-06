Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek

Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren İlçe Tüketici Hakem Heyeti, bankanın dosya masrafı üzerinden aldığı faiz tutarının, tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek
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MERKEZ Onikişubat ilçesinde ev almak için bankadan kredi çeken A.C,  bir süre sonra kredinin dosya masrafının kendisine iade edilmesini talep etti.
Avukatı Duran Karademir ile bankanın kredi evrakını inceleyen A.C,  iade edilen dosya masrafından 10 yıllık faiz tutarı alındığı fark etti.
Mağdur vatandaş, avukatı aracılığıyla kredi masrafının faizinin iadesi  için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.
Şikayet üzerine toplanan heyet, alınan faizin iadesine karar verdi. 
Avukat Duran Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  müvekkilinden ve diğer tüketicilerden yasal olmayan dosya masrafından ayrıca faiz  alındığını belirtti. 
 Dosya üzerinde yaptıkları araştırmalarda, bankaların yasal olmayan  dosya masraflarını almanın yanında bir de alınan kredinin üzerinden faiz  işlettiklerini gördüklerini söyledi. 
 Herkesin gözünden kaçan bir şeyi fark ettiklerine dikkati çeken  Karademir, "Dosya masrafına da faiz işleterek haksız bir kesinti yapılmış.  Konuyla ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduk ve bunların  hesaplanarak iadesi için müracaat ettik. Hakem heyeti bunu kabul ederek, bu  kesintinin tarafımıza iadesine karar verdi." diye konuştu. 
 "Tüketiciden tahsil edilmiş" 
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi ise ülke  genelinde 2014 yılında tüketici hakem heyetlerine müracaat eden 4 milyon 900 bin  kişinin kredilerinden alınan banka masraflarının büyük çoğunluğunun iade  edildiğini belirtti. 
Bankaların aldığı dosya masraflarının geri ödemesinin yapıldığını  ancak bu masraflardan da faiz alındığını dile getiren Tanrıverdi, şunları  kaydetti: 
 "500 liralık dosya masrafı yaklaşık bin lira olarak tüketiciden tahsil  edilmiş. Vatandaşımız, İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurarak bunu da talep  ediyor. Hakem heyeti yaptığı incelemede gerçekten 504 lira 81 kuruş kredi  faizinin tüketiciden tahsil edildiğini tespit ediyor ve bunun tüketiciye iadesine  karar veriyor. Tüketicilerimiz 29 Mayıs 2014 yılından önce dosya masraflarıyla  ilgili ödemede bulunmuşlarsa, bankadan dosya masraflarını almış olsalar bile,  hesap ekstrelerini incelesinler. Bir faiz bindirilmişse bu faizin geri iadesiyle  ilgili talepte bulunabilirler."

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