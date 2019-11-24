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Banka borcu olanlar dikkat! İşte borçtan kurtaran öneriler...

Bankalar, tahsil edemediği 2 milyondan fazla müşterinin borcunu varlık yönetim şirketine devretti. Devredilen tutar 51 milyar lira. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Borcunuzun akıbetini öğrenmek için mutlaka bankanıza danışın. Banka aramıyor diye borcun sıfırlandığını düşünmeyin. İşte borçtan kurtaran öneriler...

EKONOMİ 24.11.2019, 08:21 24.11.2019, 08:22
Banka borcu olanlar dikkat! İşte borçtan kurtaran öneriler...
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Bankalar, çeşitli nedenlerle ödenemeyen kredi ve kart borçlarını 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu şirketler de sistemin bir parçası. Bir başka deyişle faaliyetleri yasal ve sıkı denetime tabi. Sizin de uzun süredir ödeyemediğiniz borçlar varsa, bu yasal şirketlere devredilmiş olabilir.

 

Bu borç baki. Yani kaçış yok. Bir şekilde karşınıza çıkacaktır. O yüzden durumunuz el veriyorsa bağlantıya geçip kapatma yollarını aramanızda fayda var.

 

Nasıl öğrenirsiniz?

 

Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, kart aldığınız veya kredi kullandığınız yani borcunuz olan bankanıza danışın. Banka, borcu varlık yönetim şirketlerine devrettiyse borcun devredildiği şirketin bilgilerini tüketici ile paylaşır.

 

Ayrıca tüketici Varlık Yönetim Şirketleri Derneği ile mail yoluyla iletişime geçip kimlik ve iletişim bilgilerini iletirse kendisine dernek de yardımcı oluyor. Dernek ile ‘[email protected]’ adresinden iletişime geçilebilir.

 

Yeni muhatap şirket oluyor

 

Banka borcu devrettikten sonra artık muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor. Borcunu ödeyecek kişinin daha önce borçlu olduğu bankayla bir ilişkisi kalmıyor. Borç varlık yönetim şirketine yasal olarak bütünüyle devredildiğinden muhatap varlık yönetim şirketi oluyor.

 

Borcu devredilen ne yapmalı?

 

Tüketici e-Devlet’ten icra ve dava dosyalarını kontrol edebilir. Varlık yönetimi şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin ödenmesine yönelik çözüm üretmek olduğu için, tüketicilerin maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak, en makul ödeme planını sunup borcu sonlandırmayı hedefler.

 

Dolayısıyla şirketler, toplam alacak tutarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilir.

 

İndirim ve taksit fırsatı

 

Varlık yönetim şirketleri borca ve tüketicinin ödeme gücüne göre ve BDDK’nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkânları sunuyor. Tüketicinin farklı önerileri varsa onlar da göz önünde tutuluyor. Yani kişiye özel çözümler ve ödeme planı sağlanıyor.

 

Tüketici özel durumunu belgelerse ortak bir noktada buluşuluyor. Hemen ödemeye başlayamayan tüketicilere esnek ödeme planları sunulabiliyor. Yine emeklilere de uzun vadeli düşük taksitli planlar öneriliyor

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