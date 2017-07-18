Bank of Americanın ikinci çeyrek kârı 4.91 milyar dolar

ŞİRKETİN hisse başına net kârı 0.46 dolar ile Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre 0.43 dolar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.ABD'li bankalar içinde faiz oranlarındaki değişikliklere en hassas banka olarak değerlendirilen Bank of America'nın Fed'in geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yana yapılan üç faiz artırımından da en çok destek bulan banka olduğu tahmin ediliyor.Geçen hafta bilançolarını açıklayan üç büyük ABD bankası JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup da artan faiz oranlarının desteğiyle beklentilerin üzerinde kâr açıklamıştı.