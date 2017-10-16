Bank Asya’ya 22 milyon lira havale yapılmış

FETÖ’ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarında iddianame hazırlanan Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 39’u tutuklu 135 sanık bugün Silivri’de hakim karşısına çıkıyor.

Mahkeme heyeti hazırladığı tensip zabtında, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh Boydak, Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak’ın da bulunduğu 40’ı tutuklu 137 sanık hakkındaki davanın duruşmasının 16, 17, 18 ve 19 Ekim’de Silivri cezaevinin karşısında yer alan duruşma salonunda görülmesine karar verdi. Davanın iddianamesinde, FETÖ’nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmanın detayları yer alıyor.

Kayıtları silmişler

İddianameden: “İlgili şirketlerin usulsüzlüklerini kanıtlayabilecek bilgi ve belgelerin yer aldığı yazılı arşivlerin örgüt merkezinden gelen talimatlar doğrultusunda şirket yöneticilerinin direktifleriyle şirket çalışanları tarafından imha edildiği, söz konusu kayıtların elektronik ortamda depolandığı program ve yazılımların tamamında silme işlemi gerçekleştirilmiştir.”

Şirketleri boşalttılar

“17/25 Aralık 2013 darbe teşebbüslerinden önce dikkat çekmemek ve denetimden uzak kalabilmek amacıyla binlerce kez küçük miktarlarda (1.000-100.000 Amerikan doları arası), söz konusu darbe teşebbüsünden sonra ilgili şirketlerin içerini boşaltmak amacıyla onlarca kez yüklü miktarlarda (1.000.0000 ve üzeri Amerikan doları) para aktarılmıştır.”

İddianamede, 2011-2016 yılları arasındaki yaklaşık beş yıllık periyotta Dünya Pazarlama AŞ’nin 16 bin 537 işlem sonucu 22 milyon 637 bin 404 lira havaleyi Bank Asya üzerinden yaptığı vurgulanıyor.

Arif Erdem’e 1 trilyon havale

İddianamede, FETÖ’den aranan firari şüpheli eski futbolcu Arif Erdem’in, sanıklardan Muharrem Atmaca’dan 2015 yılının Temmuz ayında bir işlemle 999 bin 99 lira tutarında havale aldığı ve Dünya Pazarlama AŞ ortakları ile şüpheli para transferi yapan kişiler arasında bulunduğu belirtiliyor.