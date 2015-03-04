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Bank Asya için flaş açıklama

Kaynak Holding, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bank Asya'da ortaklık haklarının alınması kararına karşı yasal hakların kullanılacağını açıkladı

Bank Asya için flaş açıklama

Kaynak Holding, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bank Asya'da ortaklık haklarının alınması kararına karşı yasal hakların kullanılacağını açıkladı

04 Mart 2015 Çarşamba 19:18
Bank Asya için flaş açıklama
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KAYNAK Holding, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bank asya'da ortaklık haklarının alınması kararına karşı yasal hakların kullanılacağını açıkladı.
Şirket Hukuk Koordinatörü Av. Hürol Karadaş yaptığı açıklamada, "Asya Katılım Bankası'ndaki grubumuz firmalarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına dair alınan hukuka aykırı BDDK kararına karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" dedi.
BDDK'dan bugün yapılan açıklamada, Bank Asya'da Sürat Basım ve Forum İnşaat'a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.
BDDK bu karara gerekçe olarak, bu iki şirkette kontrol gücünü elinde bulunduran Kaynak Holding AŞ'nin hisselerinin tümünün, Hollanda'da kurulu özel bir limited şirket olarak 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners BV şirketine devir işleminin izin alınmaksızın yapılmasını gösterdi.
Av. Karadaş açıklamasında, "Daha önce de bilindiği üzere, BDDK 3 Şubat 2015 tarihinde Bank Asya A grubu ortaklarının banka kurucularında aranan şartlara ilişkin evrakları zamanında teslim etmediği gerekçesiyle A grubu ortaklardan bazılarının temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağına dair hukuka aykırı bir şekilde karar vermişti" diye anımsattı ve şöyle dedi:
"Dolaylı pay sahipliği açısından da gerek kişilerde ve gerekse pay oranlarında INL Partners B.V. kurulmadan öncesi ve sonrasında değişiklik olmamıştır. Kaynak Holding A.Ş.’nin kurucu ortakları INL Partners B.V. de de aynı kişiler olup aynı ortaklık payıyla yer almışlardır.  Bankacılık Kanunu 8. ve 18. maddesinde yer alan kurucu ortaklar ve imtiyazlı ortaklara dair pay edinim ve devirleri açısından yukarıda açıklanan işlemlerde görüldüğü üzere nihai pay sahiplerinde ve hisse oranlarında bir değişiklik olmamıştır."
Kuruluş işlemleri henüz tamamlanmış olan INL Partners B.V. kuruluşu ve ortaklık yapısına dair belgelerin 25 Şubat tarihinde BDDK’ya iletildiğini de vurgulayan Karadaş, "Buna rağmen BDDK 27 Şubat 2015 tarihli kararında Kaynak Holding’in şirketlerinin Bank Asya’daki temettü hariç toplam yüzde 7.1 oranındaki A Grubu hisselerinin ortaklık haklarının kullanımını TMSF’ye devretmiştir" dedi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 18:19
Anahtar Kelimeler:
BDDKBankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuKaynak HoldingHoldingBank Asya
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