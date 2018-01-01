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Bandrol ücretleri yenilendi

Yurt dışından getirilecek aralarında televizyon, radyo ve uydu alıcılarının da bulunduğu cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 avro arasında bandrol karşılığı ücret alınacak

Bandrol ücretleri yenilendi

Yurt dışından getirilecek aralarında televizyon, radyo ve uydu alıcılarının da bulunduğu cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 avro arasında bandrol karşılığı ücret alınacak

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:37
Bandrol ücretleri yenilendi
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TİCARİ ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2018 yılı için geçerli olmak üzere, belirlenen ücretlerin alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.
Karara göre, 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 avro, 52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 avro, 68-85 ekran arası (85 ekran dahil) televizyonlara 22 avro, 86-116 ekran arası (116 ekran dahil) televizyonlara 34 avro, 117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40 avro (182 lira), 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 avro (364 lira), oto televizyonlarına ise 8 avro bandrol karşılığı ücret ödenecek.
 
RADYOLAR İÇİN 1 AVRO 
Radyolardan, cep tipi radyo alıcıları, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler, oto radyo alıcıları için 1 avro, taşınabilir radyo alıcıları için ise 2 avro ödenecek.
 
Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan videolar için 18 avro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazı için 7 avro, bileşik cihazlardan televizyon ağırlıklı olanlar için 9-21 avro, radyo ağırlıklı olanlar için de 1-18 avro arasında ödeme yapılacak.
 
CEP TELEFONLARINDA 20 AVRO
Bandrol ücretleri, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 avro arasında, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 (91 lira), bilgisayar ve tabletlerde 10 avro (45,50 lira) ve bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 avro (36,40 lira) olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
RadyoBandrol ücretleri
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