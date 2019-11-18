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Balon kıymete bindi: Antalyalı balıkçılar fikri beğenmedi

Antalyalı balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen 'ihraç' çözümü balıkçıları umutlandırırken, tanesinin 10 TL'ye satılması fikri ise beğenilmedi

EKONOMİ 18.11.2019, 23:29
Balon kıymete bindi: Antalyalı balıkçılar fikri beğenmedi
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KIZILDENİZ'DEN gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve tuttukları diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan yapısı nedeniyle denizdeki hemen her şeyi yemek maksadıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığını ekonomiye kazandıracak çözüm, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, balon balıklarının zehrinden ilaç yapılması için ihraç edilebileceğini belirterek, tanesi 10 TL'den balıkçılardan alınabileceğini, bu şekilde balon balığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Kanada'nın 5 bin ton alım için hazırda beklediğini de aktardı.
‘DENİZDE O KADAR VAR MI BİLMİYORUZ’
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını olumlu karşıladı. Ciddi bir faydası olacağını da ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu balığın Akdeniz'de doğal düşmanı yok. Sayıları çok arttı. Balıkçılığa bu türün kazandırılması lazım. İnsanlık yararına olacak bir kısmı mutlaka vardır. Sevindirici bir haber. En azından artık balıkçılarımız mağdur olmadan para kazanacak" diye konuştu. Uygulamanın balıkçılar için bir umut olduğunu ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, hem denizlerden temizlenmesi hem de ekonomiye kazandırılması için faydalı olacağını anlattı. Demir, Kanada'nın 5 bin ton balon balığı talebine ilişkin “Şu anda denizde o kadar var mı bilmiyoruz" dedi.
BALIKÇILAR 10 TL'Yİ BEĞENMEDİ
Antalya Balıkçılar Barınağı'nda avdan dönen balıkçılar ise uygulamanın fayda sağlayacağını söyledi. Balon balığından bu zamana dek çok zarar gördüklerini ifade eden balıkçılar, ağlarına takılan ekonomik değeri yüksek balıklara balon balığı tarafından zarar verildiğini ifade etti. 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Bulanık, balon balığının balıkçılara çok sıkıntı çıkardığını söyledi. Balon balığının avlanması için dayanıklı av malzemesi yapılması gerektiğini belirten Bulanık, “10 TL'ye tutulmaz. 8 kilogramlık balon balığı var, el kadar balon balığı var. Kilo olarak belki bir işe yarar. Avlanacağı zaman da büyük balık firmaları teşkilatlanıp yapabilir" dedi.

#Antalyalı balıkçılar #Antalya #balon balığı #güncel #EKONOMİ
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