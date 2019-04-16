Balığa yüzde 30 zam geliyor

DENİZLERDE 1 Eylül'de av yasağının kaldırılmasıyla başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Balıkçıların yüzünü bu yıl palamut güldürdü. Karadeniz hamsi ise beklendiği gibi olmadı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bu sezon balıkların tüketiciden yana olduğunu ve fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Demir, “Palamut, çinekop, istavrit çok tutuldu. Marmara ve Ege hamsileri vardı ama Karadeniz hamsi azdı bu yıl. Deniz balıklarının geneli iyi tutuldu. Sezondan hem balıkçılar hem vatandaşlar memnun kaldı. Deniz ürünleri bu sezon fiyatları açısından halktan yana oldu. Hem etten hem tavuktan ucuza sofralarda yerini aldı. Hatta sebzelerden dahi ucuz olduğu zamanlar oldu" dedi. Yasağın başlamasının ardından deniz balıklarına zam yapılacağı bilgisini de veren Demir, “Deniz ürünlerine 1 ay sonra yüzde 20-30 arasında zam gelecek. Bu durum normaldir. Yetiştirme balıklara öngörülen bir zam yok. Onlar aynı fiyattan devam eder. Geçen seneye göre kazancımız düşmedi aksine arttı" diye konuştu. 10 yıldır balık tezgahlarında geçimini sağlayan Ercan Akyol, av yasağının başladığı 15 Nisan tarihine kadar güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu yıl vatandaşların balığa doyduğunu ifade eden Akyol, “Bu sezon palamut ve çinekop patlaması oldu. Herkes memnun kaldı. Hamsi biraz az oldu. Çipura ve levrek 30 TL'den, hamsi 12-15 TL arasında satılıyor. Kupes, mezgit 15-20-25 TL arasında satılıyor. 1 ay kadar daha bu fiyatlarda gider, sonra yüzde 20- 30 arasında zam gelecek" dedi. Pazarda balık satın alan Anna Şen ise fiyatların pahalılığından yakındı. Önceleri her hafta balık alırken bu sezon balık alamadığını belirten Şen, “Tavuk eti de alamıyorum. Kırmızı et zaten hayal oldu. Şimdi sadece balıklara bakıp geçmekle yetiniyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 13:11