Bal gibi ihracat % 77 arttı

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den yılın ilk yarısında 33 ülkeye 3 bin 706 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracat karşılığında 15 milyon 95 bin 885 dolar gelir elde eden Türkiye, ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 64, değer bazında yüzde 77 artırdı.

Bu dönemde 7 milyon 94 bin 33 dolarlık ihracatla Almanya 1’inci, 3 milyon 448 bin 468 dolarlık ihracatla ABD 2’nci ve 936 bin 298 dolarlık ihracatla Suudi Arabistan 3’üncü oldu.

İspanya daha çok aldı

Doğu Karadeniz’den Ocak-Haziran döneminde 3 ülkeye (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar) 146 bin 120 dolar karşılığında 22 ton bal ihraç edildi. Bölgeden yapılan ihracatta Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı. Bal ihracatının ülke çeşitliliği açısından da iyi bir konumda olduğunu ifade eden DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, en fazla artışın İspanya ve Umman’a yapılan ihracatta yaşandığını aktardı. Kalyoncu, bölgenin kestane balı ile yayla çiçek balına yoğun ilgi gösterildiğini vurguladı. Kalyoncu, “Katma değerli ve marka bilinirliği ön planda olan ürün oluşturulduğu takdirde ihracat daha da üst noktalara ulaşacaktır” diye konuştu.