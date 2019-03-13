Baklava kralı konkordato istedi

HACI Sayid Gıda Pazarlama San Ti. AŞ. ile Gloria Jeans'ın bağlı olduğu Grup Dnc Gıda San Tic. AŞ ile Rumeli Tatlıcılık ile bunların sahipleri Mehmet Dinçerler ile Muhammet Dinçerler hakkında açılan Konkordato talebi ile davaı açıldı. Mahkeme, dava sonunda şirketlerin mali darboğaza girdiğini belirtilerek, 3 aylık süre verilmek suretiyle konkordato talebini onayladı.Hacı Sayid baklavaları 1968 yılından itibaren uzun yıllar baklava sektöründe işçi olarak çalışan Burhan ve Mehmet kardeşlerin 1983 yılında ilk dükkanlarını açtı. Şirketlerini büyüten aile sektörün önemli markaları haline geldi.