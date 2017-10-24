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Bakkallara ‘zincir’ prangası

Büyük market zincirleri, dükkan sayılarını hızla artırıyor. Peki, bakkallar bundan nasıl etkileniyor? Satışlarındaki oransal değişim ve baş gösteren şikayet konuları neler?

Bakkallara ‘zincir’ prangası

Büyük market zincirleri, dükkan sayılarını hızla artırıyor. Peki, bakkallar bundan nasıl etkileniyor? Satışlarındaki oransal değişim ve baş gösteren şikayet konuları neler?

24 Ekim 2017 Salı 16:37
Bakkallara ‘zincir’ prangası
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Haber: Cem AKILLI

GEÇTİĞİMİZ günlerde bir market zinciri, 7 bininci dükkanını açtığını duyurdu. Bu artış, ünlü zincirlerin genelinde görülen, çok hızlı bir artış. Bu zincirler büyürken, haliyle mahalle bakkalının durumu da sabit kalmıyor. Muhabirlerimiz onlara, büyük market zincirlerinin işlerinde yarattığı etkileri, şikayetlerini, taleplerini, kendi gelecekleri hakkındaki düşüncelerini sordu. 
İşte o yanıtlar:

Hüseyin Balyanlı: Büyük market zincirleri, işlerimizi %35-40 oranında etkiledi. Bu da bizim günbegün küçülmemize neden oluyor. Eğer bu marketler ilçe dışına çıksa ya da marketlerle ilgili kurallar tam olarak uygulansa sorun çözülebilir. Mesela park alanı olmadığı halde koca araba geliyor, yolu kapatıyor. Gariban bir esnaf olmuş olsa, ben olmuş olsam, bir toptancı benim dükkanımın önüne gelip yolu kapatsa o arabayı çektirirler; ama onlar için bu yapılmıyor. Herkes büyük marketlere yöneliyor, halbuki tarihi geçmiş ürünler onlarda daha fazla çıkıyor. Küçük esnafı küçük görüyorlar, kale almıyorlar. Gün gelecek, mahalle bakkallar kapanacak. O vatandaşlar bizleri çok arayacak. Ama maalesef “Keşke…” de kalacak.

Oğuz Karaduman: Büyük marketler, mahalle aralarındaki küçük marketleri bitirdi. (“Kurtuluşu hangi uygulamada, nerede görüyorsunuz?” sorusuna) Şu anda hiçbir kurtuluş göremiyorum.

Temur Alıcı: Büyük marketlerin etkisi çok büyük oldu. Firmalar onlara, bize verdiklerinden daha ucuza veriyorlar ürünlerini. O nedenle bu ürünleri kaldırmak zorunda kalıyoruz. Başka yerlerde başka su satsalar bile bizim yanımıza açtıkları marketlerde bizim sattığımız suları satıyorlar. Satış oranımız %50 düştü. Şehir içinde bu kadar çok büyük market olmasına, belediyenin buna müsaade etmesine akıl erdiremiyorum. Ayrıca bu marketlerin park alanları yok. Bunlara gelenler, arabalarını bizim dükkanlarımızın içine kadar sokuyorlar. Akşamüstü, park halinde arabalar yüzünden, inancın olsun, hiçbir müşteri benden alışveriş yapamıyor, çünkü dükkanın önünde arabasını park edebileceği yer yok.

Şaban Çam: Burada 13 yıldır esnaflık yapıyorum. Büyük marketler ve gösteriş havası işimizi etkiliyor. Bazı müşterilerimiz “O kadar yeri gezdik, aradığımız şey burada varmış.” diyorlar. Biz de diyoruz ki bizden sadece ekmek alıp gitmeyin, mallara bir bakın. Bizde de bazı şeyler ucuz. Bakkal, mahallenin bekçisidir. Mahalledeki herkesi tanır. Şu mahalle bakkalları kapansın, akşamları sokaktan geçilmez. Karanlık olur çünkü, insanlar dışarı çıkmaktan korkar. Bakkalları desteklemesi, halkın kendi yararınadır. Çocuğunu iki yüz metre ileriye ekmek almaya gönderemez, güvenemez. Biz “Tüm alışverişinizi bizden yapın.” demiyoruz. Bizde olanı bizden alın, ayakta kalalım. Bu olay oda başkanlarını aşıyor. İş yüksek yerlerden döndüğü için, ne kadar çabalasalar da onların çalışması fark etmiyor. Aşağıdaki köşede, yolun içinde bir zincir market var. Ne park alanı var ne bir şeyi, yolla burun buruna. Bunlara ruhsatı belediye başkanımız vermese bile bölge idare mahkemelerinden alıyorlar. Burada asıl sorumluluk, halka düşüyor. Halkın sadece bakkal değil, tüm küçük esnafı desteklemesi gerekiyor. Bugün buraya bir zincir marketin açıldığını, on kişinin dükkanını kapattığını düşünün; üçer tane çocukları olsa otuz çocuk eder. Bir market yüzünden otuz çocuğun babası işsiz kalıyor. Diyelim ki marketini kapattı, e işsizlik var, nerede nasıl çalışacak?

Ahmet Yılmaz: Büyük marketler, işlerimizi %80 oranında etkiledi. Ben 1981’den beri marketçilik yapıyorum. Her tarafta mantar gibi açılıyor. Bunun önünü devlet büyüklerinin açmaması lazım. Bizim veya oda başkanımızın yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

Adil Eser: Çok mağdur duruma düştük, bu zincirler herkese dükkan kapattırıyor. Neredeyse mahalle bakkalından çok var artık bunlardan. Belediyenin bunlara bu kadar izin vermemesi lazım. Kota koyulması lazım.

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AlanyaBakkalMarketZincir
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