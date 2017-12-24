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Bakanlıktan kredi desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelecek yıl yürürlüğe girecek 'Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı' ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlayacak

Bakanlıktan kredi desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelecek yıl yürürlüğe girecek 'Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı' ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlayacak

24 Aralık 2017 Pazar 21:33
Bakanlıktan kredi desteği
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan 'Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı' ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi. Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katıldı. Üreticilerin taleplerini de dinleyen Tunç, yaptığı konuşmada koyunculukla ilgili 2 önemli projenin hayata geçirildiğini belirterek, önemli destekler verileceğini ifade etti.
'ÇOBAN SORUNUNA 6 BİN LİRALIK DESTEK'
Çoban bulmakta sıkıntı çekildiğine işaret eden Tunç, "Çoban sıkıntısını gidermek için yılda 6 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Daha önce bu desteği 150 baş hayvanı olanlara veriyorduk, şimdi bunu 200 baş olanlara çektik. 200 koyunu olanlara çoban desteği vereceğiz ve burada 6 bin lira ödemesini yapacağız. Anaç hayvan desteğinde yeni bir çalışmamız var. 'Sürü büyütme desteği' adı altında bir destekle üreticilerimizi tanıştıracağız. Ciddi destekler vererek, sürü anlamında hayvanlarımızı arttıracağız" dedi.

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Gıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıBakanlıkKredi
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