Bakanlıktan flaş karar! Yasaklanıyor

1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeye göre, DMF adı verilen ve ayakkabı ve çanta gibi deri ürünlerin içine konan minik jel paketleri yasaklanacak. Yine aynı ürünlerde kullanılan krom 6 maddesi de yasaklanacaklar listesinde.

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