Bakanlıktan flaş karar! Yasaklanıyor

1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeye göre, DMF adı verilen ve ayakkabı ve çanta gibi deri ürünlerin içine konan minik jel paketleri yasaklanacak. Yine aynı ürünlerde kullanılan krom 6 maddesi de yasaklanacaklar listesinde.
KOKULU SİLGİ LİSTEDE
Bilezik, kolye, küpe, kol saati, broş, kol düğmesi gibi pek çok üründe kullanılan kurşun ve plastik ürünler ve oyuncaklarda kullanılan benzen kimyasalı da yasaklanıyor. Petrol türevi bir madde olan kanserojen poliaromatik hidrokarbon da spor ekipmanları, bileklik, maske ve saç bantlarında kullanılamayacak. Silgilerin yanı sıra oyuncaklara ve hava spreylerine koku veren kimyasal diklorobenzen de yasaklanıyor. Naftalin de yasak kapsamına alındı.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 15:17