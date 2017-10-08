Bakanlıktan flaş açıklama! Gerçeği yansıtmıyor...

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından dün Resmi Gazete’de yayımlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” hakkında yapılan açıklamada, “Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan sığır eti ithalatındaki sağlık ve teknik şartları düzenleyen tebliğ, 2012 yılında yayımlanan tebliğde yer alan denetim ile ilgili hususların detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kemiksiz et ithalatı hususu da bu amaçla tebliğe dahil edilmiştir. Bu tebliğle ilk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Zira tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının ‘b’ bendindeki ifadeler, bu konuda daha önceden uygulanan 2010 ve 2012 yıllarındaki tebliğlerde de aynen yer almıştır. Dolayısıyla özel sektörün ithalat yapabilmesiyle ilgili kurallar yeni değildir. Bunun yanı sıra 5. maddede ithalatın gerçekleştirilebilmesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınacak Kontrol Belgesi ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. Özel sektöre 2012 yılından bu yana Kontrol Belgesi düzenlenmemiştir. İthalat, sadece Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu tebliğ, özel sektöre et ithalatının önünün açılmasıyla ilgili bir düzenleme değildir” denildi.