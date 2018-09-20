Bakanlıktan çalışmak isteyen annelere müjde! 400 TL'lik destek geliyor

BAŞKAN Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak İş'te Anne Projesiyle çalışmak isteyen anneleri iş gücü piyasasına kazandırılacak. Projeden yararlanan annelere kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlık ödenecek. İŞKUR tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veişbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden anneler, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle;

"KADINLARIMIZ AİLELERİ VE İŞ HAYATI ARASINDA KALMAKTAN KURTULACAK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlarımızın istihdamı bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Kadınlarımızı aileleri ile iş hayatı arasında kalmaktan kurtaracak, kadın işgücü potansiyelimizi en verimli şekilde kullanmak ve onların iş hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz.

"İŞ'TE ANNE PROJESİ İLE ANNELER İŞGÜCÜ PİYASASINA KAZANDIRILACAK"

Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulamaya konulacak olan İş'te Anne Projesiyle kadınlarımız hem çocuklarının hem de işlerinin başında olacak. Kadınlarımız anne olduktan sonra annelik sorumluluklarından feragat etmeden işlerini yapabilecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçireceğimiz "İş'te Anne Projesi" çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak.

Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınlarımızı mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek.

"70 TL TUTARINDA CEP HARÇLIĞI ÖDEYECEĞİZ"

Projeden yararlanan kadınlarımıza kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmalarını sağlayacağız.

ANNELER, 400 TL BAKIM DESTEĞİNDEN DE YARARLANABİLECEK

Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için bir başka projeyi de hayata geçirdik. İŞKUR tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlarımız, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek.

BAŞVURULAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİ/HİZMET MERKEZLERİNE YAPILACAK

Kursiyerler tarafından destekten yararlanmak istenen çocuğa ait Nüfus Cüzdanı aslı ve kreş/gündüz bakımevi faturası, kreş/gündüz bakımevinden alınacak SGK Sicil Numarasının yer aldığı belge ile birlikte kurs/programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine müracaat edilecektir.

"KADINLAR KOOPERATİFLE DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Bakanlığımız, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için de yeni çalışmalar yapıyor.

Bu çerçevede, kadınların pazarlama faaliyetlerine yönelik destekleyici politika ve uygulamalar geliştirileceğiz.

Kadın kooperatifleri alanında güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilebilmesi amacıyla veri tabanı oluşturulacağız.

Kadın kooperatifçiliği, destek mekanizmaları, işletme, yönetim, pazarlama ticaret/e-ticaret, ihracat/e-ihracat gibi konularda bilinçlendirme, eğitim ve rehberlik-danışmanlık çalışmaları düzenleyeceğiz.

Kadın kooperatiflerine yönelik etkin ve verimli çalışmaların sağlanabilmesi için kooperatiflerden sorumlu kurumlar bünyesinde "Kadın Kooperatifleri" birimleri kurulacak.

"KADIN KOOPERATİFLERİ İÇİN ÜÇ BAKANLIK İŞBİRLİĞİ YAPIYOR"

Ayrıca, Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü imzalayacağız.

Protokolle, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması konularında işbirliği yapacağız.

Ayrıca, kadın kooperatifçiliği alanında çalışma yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör arasında da işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz.