banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Bakanlıktan 500 milyondan fazla kira yardımı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı.

EKONOMİ 23.09.2019, 11:37
Bakanlıktan 500 milyondan fazla kira yardımı!
banner404

Bakanlığın, Türkiye genelinde  gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil öncelikli olan 1,5  milyonunun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlamayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun  dönüşümünü tamamlayacak. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için hak  sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan Bakanlık tarafından, 2019'un  ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon 313 bin lira, 77  bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon 830 bin lira kira yardımı yaptı.  Böylece 80 bin 601 hak sahibine aktarılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin  lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında  başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44  bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666  milyon lira kira yardımında bulunuldu. Yılın ilk yarısında 77 bin 401 vatandaşa riskli yapı kira yardımı, 3  bin 200 hak sahibine de riskli alan kira yardımı yapıldı. Böylece toplamda 80 bin  601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı gerçekleştirildi. Kanun kapsamında İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla  kira yardımı yapılan 5 il olurken aynı kanun kapsamında kredi kullanacak hak  sahiplerine Bakanlık tarafından en fazla faiz desteği, sırasıyla İstanbul, İzmir,  Antalya, Ankara ve Van'a yapıldı.

#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı #kira yardımı #Kentsel Dönüşüm
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:39
Öğle 12:55
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545