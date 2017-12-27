Bakanlık yasakladı! Artık kullanılmayacak

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.
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