Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
102633
ALTIN
152.933
DOLAR
3.6845
STERLİN
4.8572
EURO
4.3425
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
banner468

Bakanlık üretmek için orman oluşturdu! Kilosu 3 bin 500 euro

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, dünyada kalitesine göre 100 ila 3 bin 500 euro arasında fiyata alıcı bulan trüf mantarını, ülke ekonomisine kazandırmak için trüf ormanı oluşturdu

Bakanlık üretmek için orman oluşturdu! Kilosu 3 bin 500 euro

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, dünyada kalitesine göre 100 ila 3 bin 500 euro arasında fiyata alıcı bulan trüf mantarını, ülke ekonomisine kazandırmak için trüf ormanı oluşturdu

10 Ekim 2017 Salı 12:11
Bakanlık üretmek için orman oluşturdu! Kilosu 3 bin 500 euro
banner404

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı,  Orman Genel Müdürlüğü (OGM) dünyada 'kara elmas' olarak bilinen ve kalitesine göre 100 ila 3 bin 500 euro arasında fiyata alıcı bulan trüf mantarını ülke ekonomisine kazandırmak için 2 bin 60 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu.

BAKANLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Toprak altında yetiştiği için  Türkiye'de pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de işbirliği yaparak trüf yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı,  Türkiye'nin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.
BAKAN EROĞLU: HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK

Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.  Veysel Eroğlu, "Piyasada binlerce avroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İHTİYAÇ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK"

Eroğlu, "Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurtdışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE'NİN TRÜF ÜRETİM POTANSİYELİ AVRUPA'DAN YÜKSEK"

Trüf mantarının günümüze kadar ülkemizde neredeyse hiç faydalanılamamış önemli tabii bir gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, "Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen  Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor. Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüf mikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak sureti ile yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su Işleri BakanlığıOrman Genel MüdürlüğüÇevre Ve Orman BakanıTürkiye CumhuriyetiVeysel Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor
16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor
İşsizlik maaşı alanlar dikkat! Yeni iş hak kaybına uğratmaz
İşsizlik maaşı alanlar dikkat! Yeni iş hak kaybına uğratmaz
Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, dev bankadan hisse satın aldı
Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, dev bankadan hisse satın aldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim