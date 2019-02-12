Bakanlık harekete geçti! Hülle firmalarının oyunu bozulacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, yabancı şirketlerin kamu ihalelerinde yüzde 15 yerlilik avantajından yararlanmak için Türkiye'de kurdukları "hülle firmalar"ın oyununu bozmak için harekete geçti. Bakan Mustafa Varank'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son toplanan Bakanlar Kurulu'nda düzenlemeyi gündeme getirdiği öğrenildi. Söz konusu düzenlemeyle, Türkiye'de ortaklık kurarak yerli malı belgesi alan ve kamu ihalelerinde yerli firmalar gibi yüzde 15 fiyat avantajından yararlanan yabancı şirketler için şartlar ağırlaştırılacak.

Yerli malı belgesi tanımına giren ürünlerin parçalarının da yerli olması ve Türkiye'de üretilmesi şartı getirilecek. Mevcut kanuna göre, yüzde 15'e kadar daha pahalı önerilse dahi yerli ürünlerin ihale makamınca kabul edilme zorunluluğu var. Ancak, yabancıların Türkiye'de yüzde 49 ortaklıkla kurdukları hülle firmalar yoluyla bu avantajdan yararlanması ve yerli üreticiyi zora sokuyor.

TÜM SEKTÖRLERDE GEÇERLİ

Yeni kanunla, yalnızca orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerine uygulanan fiyat avantajı, sanayinin tüm sektörleri için geçerli olacak. Ürünlere yerlilik oranına göre de yüzde 15'in haricinde kademeli avantajlar getirilerek, en çok yerlileştirilmiş ürünler kategorisi adı altında farklı destekler sağlanabilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakan Varank'ın düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdiğini belirterek, düzenlemenin savunma sanayisinde yerli ürünler için büyük önem taşıyacağını ifade etmişti.