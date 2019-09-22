banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Bakanlık duyurdu! TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular yarın başlıyor

EKONOMİ 22.09.2019, 11:40
Bakanlık duyurdu! TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
banner404

TOKİ'DEN yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen  kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.
Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da  yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla  yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 18 EKİM
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından  itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra  yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün  olmayacak.
İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri  alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat,  emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış ve geri  ödeme taksidi 2018 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahipleri  yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına  dahil edilmedi.
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni  imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

#bakanlık #toki #Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:38
Öğle 12:55
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Atletico Madrid 5 10
4. Villarreal 5 8
5. Real Madrid 4 8
6. Athletic Bilbao 4 8
7. Barcelona 5 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0
banner440
banner545