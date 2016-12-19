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Bakanlık duyurdu! Bu 150 ürünü almayın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu

Bakanlık duyurdu! Bu 150 ürünü almayın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:59
Bakanlık duyurdu! Bu 150 ürünü almayın
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin de aralarında yer aldığı ürünler açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kontroller sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları tespit edildi.
İŞTE O ÜRÜNLER
Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.

Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.

Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.
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