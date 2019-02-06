Bakanlık düğmeye bastı! Fırsatçılar tek tek belirlendi

TİCARET Bakanlığı, 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

ANKARA, ADANA, İSTANBUL, MERSİN VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI DENETİM

Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ederken, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

NORMALİN ÜZERİNDEKİ FİYAT ARTIŞLARINA İDARİ İŞLEM BAŞLATILIYOR

Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor. Öte yandanTicaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.