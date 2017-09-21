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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakanlık açıkladı: 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı, bazı il ve ilçelerdeki mücbir sebep halinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı

Bakanlık açıkladı: 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı, bazı il ve ilçelerdeki mücbir sebep halinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı

21 Eylül 2017 Perşembe 11:50
Bakanlık açıkladı: 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, Bakanlığın, Hakkari ve Şırnak illerinde, Diyarbakır ili Silvan ve Sur ilçelerinde, Mardin ili Dargeçit, Derik ve Nusaybin ilçelerinde, Siirt ili Eruh ilçesinde 01.12.2015 tarihinde; Kilis ilinde ise 01.03.2016 tarihinde mücbir sebep hali ilan edildiği hatırlatılarak, daha sonra muhtelif tarihlerde bu sürelerin uzatıldığı kaydedildi.
Söz konusu yerlerde 30 Eylül 2017 tarihinde bitecek olan mücbir sebep halinin 31 Aralık 2017 günü sonuna kadar son defa uzatılmasının Bakanlı tarafından uygun bulunduğu vurgulanarak, "Buna göre mezkûr il ve ilçelerde mücbir sebep kapsamında bulunan mükellefler tarafından mücbir sebebin başlangıç tarihinden sona ereceği 31.12.2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerinin verilme süresi 24.01.2018 günü sonuna kadar, ödeme süresi ise 26.02.2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Yeni bir süre uzatımı yapılmayacağından vatandaşlarımızın belirtilen sürelerde beyannamelerini verip, ödemelerini yapmaları gerekmektedir" denildi.
Öte yandan, mezkûr il ve ilçelerdeki amme borçluları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesiyle ilgili yapılan açıklamalar çerçevesindeki tecil ve taksitlendirme başvuru süresinin de 26.03.2018 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıMücbir Sebep HaliBakanlık
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