Bakanlık 1211 gıdada 'hile' tespit etti: Et etinden gıda boyalı baharatlara

TAKLİT, tağşiş yaptığı ve ilaç etken maddesi ilave ettiği tespit edilen toplam 1211 parti ürünün listesi yer aldı. Duyuruda içecekler, arıcılık ürünleri, baharat bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, şekerli mamuller, süt ve süt ürünleri yer aldı.

Listede bulunan ürünler ve nedenleri özetle şöyle:

Kamuoyuyla paylaşılan içeceklerde ilaç etken maddesi bulundu.

Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Baharatlarda gıda boyası saptandı.

Bitki, çay ve kahve ürünlerinde ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Bitkisel yağlara farklı tohum yağları katıldığı anlaşıldı.

Süt ve süt ürünlerinde jelatin ve nişasta saptandı.

Kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı eti olduğu saptandı.

Çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları kamuoyuna ilan edildi. Duyuruda ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklitin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması ve sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden maddelerin üretim, işletme ve dağıtımında kontrolün büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı 119 sayfalık 'hileli gıda' listesinin tamamı

Instagram fenomenlerinin tanıttığı çaylar da listede

Listede bulunan bitki çaylarından biri Instagram fenomenleri tarafından 'zayıflatıcı çay' olarak sıkça paylaşılıyordu. Söz konusu çayın içinde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Uzmanlar piyasada satılan ve zayıflattığı iddiası ile sunulan bu tip ürünlerin zararları konusunda sık sık uyarılar yaparken, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu tip ürünlerin satışının önüne geçmek için 50 ünlüye mektup göndermiş ve bu kişilerden güvenilirliği kanıtlanmamış ürünlerin, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamalarını istemişti.

Kırmızı ette farklı hayvanların etleri kullanılmış

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucu et ve et ürünleri satan yerlerde kırmızı etlerin domuz, at gibi farklı hayvanların etlerinden yapıldığı tespitler ortaya çıktı.