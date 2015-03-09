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Bakan'dan emekliye kötü haber

Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti döneminde emekli aylıklarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiğini, ilave artış yapılmasına yönelik çalışma bulunmadığını belirtti

Bakan'dan emekliye kötü haber

Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti döneminde emekli aylıklarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiğini, ilave artış yapılmasına yönelik çalışma bulunmadığını belirtti

09 Mart 2015 Pazartesi 16:31
Bakan'dan emekliye kötü haber
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Ahmet Davutolğu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini cevaplayan Şimşek, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları üzerinden gelir vergisi alınmadığını, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma olmadığını ifade etti.
Kamu çalışanlarının ve emeklilerin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, devletin mali imkanları, ekonomik gelişme ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartlarıyla yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak tespit edildiğini anlatan Şimşek, memurlar ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının 2012'den itibaren toplu sözleşmeyle belirlenmeye başlandığını anımsattı.
Memur emeklilerinin de toplu sözleşme süreci sonunda belirlenen maaş katsayılarından etkilendiğini ve emekli aylıklarının buna göre arttığını ifade eden Şimşek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ücret artışlarının ise ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere tüketici fiyatları endeksindeki değişim oranı kadar artırıldığını kaydetti.
Şimşek, 2002 Aralık-2015 Ocak döneminde emekli aylıklarında önemli artışlar sağlandığını vurgulayarak, bu dönemde en düşük memur emekli aylığının yüzde 258.8, en düşük işçi emekli aylığının yüzde 316.9, en düşük Bağ-Kur'lu esnaf emekli aylığının yüzde 484.2 ve en düşük Bağ-Kur'lu tarım emekli aylığının yüzde 885.3 oranında arttığını, aynı dönemde TÜFE artışının yüzde 181.6 olduğunu belirtti.
Mehmet Şimşek, "Emekli aylıklarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği ve aylıklardaki reel artışların emeklilerin satın alma güçlerini de artırdığı görülmektedir. Öte yandan, emekli aylıklarında genel bir düzenlemeyle ilave artışlar yapılmasına yönelik halihazırda Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.

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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:32
Anahtar Kelimeler:
SSKMemurHaberTemmuzAK PartiİstanbulMehmet ŞimşekSezgin Tanrıkulu
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