Bakandan annelere müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkında sona gelindi

GEÇEN yılın başında çıkartılan kanunla, doğum ve analık izinlerinde değişiklik yapılarak, çalışan kadınlara doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sağlandı. Kanunun hemen sonrasında geçen yıl kasımda yayınlanan yönetmelikle, işçi annelere bu imkan tanınırken; bir yıldır yarı zamanlı çalışması yönetmeliğinin çıkamaması nedeniyle memurlar yararlanamadı. İşte, en geç iki hafta içinde beklenen yönetmelik de yayınlanacak.

TAM MAAŞ ALACAKLAR

Buna göre, memurlar da doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve tam maaş alacak.

Yani, memur anneler, yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alacak ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Diyelim ki, çocuğunuz oldu ve doğum izniniz de bitti; isterseniz 60 gün yarı zamanlı çalışacaksınız ve iki ay boyunca da maaşınızı tam alacaksınız.

Ancak, bu süre içinde süt izni verilmeyecek. Şunu da belirteyim, çocuğu engelli doğan memur, eğer isterse 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek. Düzenleme ile tanınacak hak bu kadarla sınırlı değil; anneler isterlerse, çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışabilecek.

Bu durumda yarım maaş alacak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam edecek. Bu dönem; hizmet süresi, derece yükselmesi, kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak.

GEÇEN SENE YASA ÇIKTI

Geçen yıl çıkan kanunda, işçiler gibi memur annelerin de yarı zamanlı çalışmasının önü açıldı. Kanunda, açık açık, 'doğum yapan memurlar, doğum izni bittikten sonra çocuğun ilköğretim çağına kadar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler" yazıyor.

KAFALAR NEDEN KARIŞIK?

Ancak yönetmelik yayınlanmadığı için ciddi kafa karışıklığı olduğundan ve bu hakkın geriye dönük kullanılıp kullanılmayacağı gibi soru işaretleri olduğundan memur anneler yararlanmıyordu. Hatta kurumlar bile bu uygulamayı yapmaktan çekiniyordu. Ne mi, demek istiyorum? Kanunda bu hak tanınmış diyorum ve isteyen memurlar, çalıştığı kurumdan yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilir.

BABALAR DA YARARLANACAK

Yarı zamanlı çalışma hakkından eşi doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek. Erkek memurlar, babalık izninin bitiminden sonra, yarı zamanlı çalışma için başvurabilecek. Eşi çalışmayan babalar yararlanamayacak. Buna göre, memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebileceği gibi süre farklı da belirlenebilecek.