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Bakana 'İnşaat' brifingi

Antalyalı işadamı ve Samut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Rus işadamlarıyla imza attığı ortak projelerini sundu

Bakana 'İnşaat' brifingi

Antalyalı işadamı ve Samut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Rus işadamlarıyla imza attığı ortak projelerini sundu

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:49
Bakana 'İnşaat' brifingi
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ANTALYA'DA devam eden Türkiye Rusya Medya Forumu programına katılmak üzere kente gelen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i havalimanında karşılayan işadamı Hüseyin Samut, toplantı sırasında da yanında oturdu. Global Connection'un organize ettiği Türkiye Rusya Medya Forumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. İşadamı Samut, program arasında Başbakan Yardımcısı Şimşek'e inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu anlattı. Rusya'nın önemli isimleriyle ticari ve dostane ilişkileri bulunduğunu belirten Samut, ayrıca Antalya'da Rus işadamları ile yaptığı ortaklıkla Türk- Rus işbirliği imzalı inşaat projesinden bahsetti.
Rus müşteri portföyüne sahip olduklarını ve Rusya'nın bazı önemli isimleriyle işbirliğine imza attıklarını belirten Samut, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin durumunu en iyi Antalya hissediyor" dedi. İki ülke arasındaki politik ilişkilerin Antalya ve dolayısıyla Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirten Samut, “Ekonomi, ticari ve turizm ilişkilerinin yanı sıra dünya siyasetinde de iki ülkenin ortak hareket etmesi dengeleri değiştirmektedir. Yeni Dünya için Rusya ve Türkiye'nin kader bağı var" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Samut'un projelerini dinledi ve detayları hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyalı IşadamıInşaat
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