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Bakan Zeybekci’den vergi zammı açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yapılan vergi artışlarının ekonomiyi "coşturucu" bir etkisi olacağını iddia etmenin yanlış olacağını söyledi

Bakan Zeybekci’den vergi zammı açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yapılan vergi artışlarının ekonomiyi "coşturucu" bir etkisi olacağını iddia etmenin yanlış olacağını söyledi

29 Eylül 2017 Cuma 15:35
Bakan Zeybekci’den vergi zammı açıklaması
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Türkiye-Ürdün Ortaklık Komitesi toplantısında gazetecilerin “OVP ile birlikte vergilerde büyüklüğü 30 milyar TL’ye yakın artışlar yapılıyor. Temel amaç nedir? Kararı gözden geçirme yumuşatma ihtimaliniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Vergi tahsilatlarının ekonomiyi coşturucu etkisi olacak demek yanlış olur; bu kadar söylemek istiyorum.”

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı.

GSYH’ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1’den yüzde ikiye çıkaran bu adımlar sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte 30 milyar TL’ye yaklaşan vergi artışlarına gitti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem de dün OVP’nin maliye politikasında “gereksiz bir telaş” bulunduğunu söylemiş ve bütçe açığının GSYH’ye oranını mevcut yüzde 2’den dönem sonunda yüzde 1.6’ya vergi artışlarının da desteğiyle çekme anlayışının ise “gereksiz” olduğunu belirtmişti.

Ertem vergi artışlarına istinaden “OVP’de maliye tarafında gereksiz bir telaş var. Maliye tarafında bu telaşa gerek olmadığını düşünüyorum. (Bütçe açığı/GSYH) şu anda yüzde 2, gerekirse yüzde 3’e gidebilirdi” demişti.

OVP’de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2’ye yükseleceği, 2018 ve 2019’da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020’de ise yüzde 1.6’ya gerileyeceği öngörüldü.

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ZeybekçiBakanVergi
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