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Bakan Zeybekci: 'Altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu 'düzeltme' dediğimiz süreçte 2018'de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var." dedi

Bakan Zeybekci: 'Altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu 'düzeltme' dediğimiz süreçte 2018'de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var." dedi

31 Mart 2018 Cumartesi 23:41
Bakan Zeybekci: 'Altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz'
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ZEYBEKCİ, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bir otelde  düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, inovasyonun  farklılaşmak olduğunu ifade ederek, tasarım ve teknolojide gelinen noktayı daha  da geliştireceklerini söyledi.

Son 10 yılda yurt dışında açılan Türk stantlarının yanında  yabancıların dolaşmaya başladığını belirten Zeybekci, bu kişilerin "Türkler ne  yapıyor, biz ne yapabiliriz?" diye baktıklarını aktardı.

Zeybekci, Türkiye'nin artık dünyada üretilebilen tüm ürünleri  ürettiğini, bunları satan ve ihraç edebilen bir ülke haline geldiğini  vurgulayarak, "1980-1981 yıllarında 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizden  2017 sonu itibarıyla 460 milyar dolarlık dış ticaret hacmine geldik. Dış ticaret  hacmindeki hedefimiz 1 trilyon dolar. Biz yola çıktığımızda dünya ticaretinden ve  ihracatından aldığımız pay yüzde 0,50'ydi, şimdi yüzde 1'i geçtik ve 1,10'lar  seviyesine geldik. Hedefimiz dünya ticaretinden ve ihracatından yüzde 1,5 pay  almak." diye konuştu.


Türkiye'nin 2018 yılında her ay ihracat rekorları kırarak yoluna devam  edeceğini dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"2018, her anlamda iyi olacak. Türkiye'nin ana dengelerine bakacağız.  Sadece ve sadece kamu borçlarının milli gelire oranına bakın. Başımızdan geçen  her şeye ve yüksek büyümeye rağmen bütçe açığımız yüzde 1,5. Bunu koyuyoruz  ortaya. Kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 28,3 ve bunu koyuyoruz ortaya.  Bize en yakın Avrupa Birliği'nde kamu borçlarının milli gelire oranı, yüzde  40'lar var. Fransa'nın yüzde 100'ün üzerinde. Yunanistan'ın zaten tavanı delip  çıkmış gitmiş bir tarafa. Bizimki yüzde 28,3. Bütçe açığının milli gelire oranı  itibarıyla bizim için Avrupa Birliği'ne girebilmek için ekonomik yeterlilik yüzde  60. Bizimki yüzde 28,3, her şeye rağmen bugünkü rakamdan bahsediyorum. Bütçe  açığı Avrupa Birliği'ndeki kabul edilebilir oran 3,5-3,3 bizimki 1,5 her şeye  rağmen. Bu dengelere bakın arkadaşlar. Geri kalan birilerinin spekülasyon amaçlı  oynamalarından başka hiçbir şey değildir, işinize bakın."

"ALTINLA İLGİLİ ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDECEK"

Zeybekci, altınla ilgili gelişmelere de değinerek, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Altınla ilgili 2018 ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat,  neden? Suudi Arabistan, Körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın  ticaretine alımda ve satımda yüzde 5 vergi konuldu. Altın bir ödeme aygıtı ve  enstrümanıdır. Yani bir sermayedir. Üzerinde transfer ile alım ve satım ile  ilgili oranlar çok düşüktür. Bindelik rakamlar vardır içinde. Siz her harekette,  yüzde 5 aldığınız zaman bu ekonominin asla kabul etmeyeceği öz sermayenin  vergilendirilmesidir. Dolayısıyla o coğrafyada altın ticareti çok yoğun bir  şekilde Türkiye'ye doğru transfer ediliyor. Biz de buna 'Evet' diyoruz. Türkiye  olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için  bu 'düzeltme' dediğimiz süreçte 2018'de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali  var."

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bakan zeybekci altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz 039
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