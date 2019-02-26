Bakan Varank açıkladı! O teşvikler revize ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek."

Bakan Varank açıkladı! O teşvikler revize ediliyor
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelişmiş bölgelerde sera  yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara  indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel  amacımız arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne  geçmek" dedi.

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