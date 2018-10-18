Bakan, üstüne basa basa vurguladı: Yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) iş birliğinde düzenlenen Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi, İstanbul'da başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak zirvede yaptığı konuşmada "Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır." dedi.

2018 BRICA İstanbul Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları:

2008 KÜRESEL KRİZİNDEN BU YANA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Bugün çok kutuplu bir küresel ekonomik sistem görüyoruz. Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım atıl yapısını adım adım iyileştirme imkanı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik. 2008 küresel ve finansal krizden bu yana 10 yıl geçti. Önemli adımlar atıldı. 2011'den bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlandı. Para ve maliye politikaların beraberinde getirdiği kimi etkiler bugün hala etkisini sürdürüyor.

TÜRKİYE GÜÇLÜ TEMELLERİ SAYESİNDE BU SÜREÇTEN ÇIKTI

Değişim ve dönüşüm adımlarını attık, atmaya da devam ediyoruz. Türkiye olarak ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ortalama yüzde 7'ye yakın bir büyüme gösterdi. Başka ülkeler gibi yoğun kamu maliyesi tedbirlerine başvurmadık. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye güçlü temelleri sayesinde bu süreçten daha güçlü çıktı. Temelleri daha da sağlamlaştıracağız.

EKONOMİDE YAŞANAN SALLANTILAR YERİNİ GÜVENE BIRAKTI

Ağırlıklı yurt içi ve yurt dışı piyasalarımız çok olumlu reaksiyon gösterdi.

Yeni Ekonomi Programımızı ülkemizin güçlü yönleri üzerine inşa ettik. Ağırlıklı yurt içi ve yurt dışı piyasalarımız çok olumlu reaksiyon gösterdi. Kaynak bulunamıyor algısı oluşturmaya çalışanlar tahvil ihracı ile gereken dersi almıştır. Son dönemdeki güçlenme, reel sektörü daha sıkı şekilde motive ediyor. Uluslararası Risk Primi'nde (CDS) Türkiye olarak iyi bir gerileme kat ettik. Yaklaşık 200 puan kadar bir gerileme yaşadık. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 20'lere varan değer kazandı. Uluslararası piyasalarda tahvillerimize ilgi arttı. Türkiye ekonomisinde yaşanan sallantılar yerini güvene bıraktı.

DÜNYADA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ

Tüm bunlar dikkate alındığında Türkiye Brezilya ile birlikte dünyada en iyi performans gösteren en iyi iki ülkeden biri oldu. Finansal piyasalarımızda panik havasına yer vermedik. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır. Çok güçlü bir Türkiye var.

4 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Çıkarlarımızı, insani ve vicdani değerlerin üzerine koymadık. Kapıların kapandığı mültecilere ev sahipliği yapıyoruz. 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz.