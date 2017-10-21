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Bakan Tüfenkci: Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü sırada

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin yıllık 49 milyon ton sebze meyve ürettiğini belirterek, "Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde ise 10'uncu sırada yer alıyor." dedi

Bakan Tüfenkci: Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü sırada

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin yıllık 49 milyon ton sebze meyve ürettiğini belirterek, "Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde ise 10'uncu sırada yer alıyor." dedi

21 Ekim 2017 Cumartesi 20:39
Bakan Tüfenkci: Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü sırada
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Belek Turizm Merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, pazarcı esnafının ekmeğinin derdinde olduğunu, yağmurda, karda tezgahını sürekli açık tutmaya çalıştığını söyledi.
Sebze ve meyve ticaretine ayrı bir önem verdiklerini belirten Tüfenkci, insanların ucuz sebze ve meyve yiyeceği, üreticinin de kazanacağı bir mekanizmayı oluşturmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu alanda önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Son verilere göre ürettiğimiz toplam sebze ve meyve miktarı 49 milyon ton. Türkiye, dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde ise 10'uncu sırada yer alıyor. Yalnızca Antalya, Hollanda kadar sebze ve meyve üretiyor." diye konuştu.

Türkiye'de iç pazarda ticaretin önemli bir bölümünü sebze ve meyve alışverişinin oluşturduğunu belirten Tüfenkci, "Yeni bir Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Kurduğumuz komitede çalışmalarımızı, Hal Yasası'nın sunumunu yaptık. İkinci bir sunumdan sonra bunu TBMM'ye taşıyacağız. Hal Kanunu'nu 2012 yılında yapmıştık ama geldiğimiz nokta itibariyle dünyanın nereye gittiğini görerek yeni bir hal yasası çalışması elzem oldu." dedi.

PAZAR YERLERİ DÜZENLENECEK

Hal Kayıt Sistemi'ni oluşturduklarını anımsatan Tüfenkci, bu sayede sebze ve meyve ticaretinde kayıp kaçak oranını düşürdüklerini dile getirdi.

Pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik de bir çalışmaları olduğunu anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Bu konuyu da gündeme getirip yasalaştıracağız. Pazarcı esnafını sadece belediyelerin insafına terk etmeyeceğiz. Üç, beş mahallenin ortak kullanacağı alanlar olarak düzenleyip, pazarcıların önerilerini de alarak esnafa ekstra yük yüklemeden, sağlıklı şartlarda ticaret yapacakları ortamı hep beraber sağlamış olacağız. Bu sayede pazarcılarımız halkımıza, tüketicimize daha ucuz ve daha kaliteli ürün sunabilirler. Derme çatma, çadır brandalar altında değil, daha modern şartlarda, herkesin rahatlıkla gidebileceği, sağlıklı koşullarda alışveriş yapmalarının önünü açmamız lazım."

Bakan Tüfenkci, soğuk hava deposu yapımını teşvik ettiklerini dile getirerek, Türkiye'deki hiçbir halde soğuk hava deposu bulunmadığına dikkati çekti.

"Bütün hallerde soğuk hava depolarını zorunlu hale getireceğiz." diyen Tüfenkci, toplama merkezleri oluşturacaklarını ve kooperatifleşmeyi teşvik edeceklerini bildirdi. Tüfenkci, sebze ve meyvelerin soğuk zincir içinde taşınmasını sağlayacaklarını, bunu yaparken de esnafa teşvik vererek yükün bir kısmını alacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIBülent Tüfenkci
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