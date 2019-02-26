Bakan, tanzim satışta bakliyat fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarla ilgili, "Nohut 5.5 lira, mercimek 4.5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" dedi.

Bakan, tanzim satışta bakliyat fiyatlarını açıkladı
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TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanzimde bakliyat satışına bugün başlanacağını açıkladı. Pakdemirli, "Nohut 5.5 lira, mercimek 4.5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" diye konuştu. Kooperatiflere yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız" dedi. Pakdemirli ayrıca, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını ifade etti.

 

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