Bakan Selçuk teşvik paketinin detaylarını açıkladı

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin mayıs sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra personelin ücretini de devlet olarak karşılayacaklarını söyledi. Selçuk, "Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın, istihdamdaki yerinin önemine değinen Bakan Selçuk, başkentte aktif sigortalı kişi sayısının 2 milyonu aştığını kaydetti. Bakan Selçuk, Ankara'daki istihdam imkanlarının artırılmasında bugüne kadar yaklaşık 340 bin iş yeri için verilen 9 milyar liralık teşvik ve desteklerin payının büyük olduğunu vurguladı. Ankara'nın, istihdamın şehri olacağını dile getiren Selçuk, ekonomideki başarının en büyük göstergelerinden birinin, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın 170 milyar dolara ulaşması olduğunu söyledi. 'İş yapma kolaylığı' bakımından dünyada 190 ülke arasından Türkiye'nin 43'üncü sıraya yükseldiğine dikkat çeken Selçuk "2002 yılında ülke genelinde 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 23 milyona yükseldi. Bu, son 15 senenin en iyi seviyesi. Türkiye'de iş yapmak her gün kolaylaşıyor" diye konuştu.



'PRİM VE VERGİLERİ 12 AY BOYUNCA KARŞILIYORUZ'

Bakanlık tarafından 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1,7 milyona yakın işverene, 11 milyondan fazla sigortalıya destek verildiğini kaydeden Selçuk, "İşverenlerimizin mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek, oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde artırarak, katkı vermesi milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Yeni teşvikin yanı sıra mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz" dedi.



'SÜRE 6 AYA KADAR UZATILABİLİR'

Bakan Selçuk, 2016'da başlattıkları asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine; işverenlerimizin geçici süreli çalışma sürelerini azaltmaları durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık. Kısa sürede geri dönüş yapıp, rekora da imza atıyoruz. Geçici süreleri azaltmaları durumunda da başvuru imkanı sunuyoruz. İş yerinde geçici olarak faaliyetin azaltıldığı veya durdurulduğu dönemde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için 3 ay süreyle yapılan ödemedir. Bu süre 6 aya kadar uzatılabilmektedir" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını dile getirerek, "Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar TL'lik destek sağladık. Türkiye istihdamı destekleyerek büyüyecek. Ankara başkent olarak 2019 istihdam seferberliğinde öncü kentlerden biri olacak" dedi.