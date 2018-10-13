Bakan Pekcan: Teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız

TÜRKİYE'NİN faaliyete geçen ilk enerji kooperatifince kurulan 15 megavat kapasiteli Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 5 Megavat Güneş Enerjisi Üretim Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Toplu Açılış Töreni kapsamında yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı bağlantıyla gerçekleştirilen açılışın ardından bir konuşma yaparak, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin farklı bir anlamı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"15 megavat olarak yola çıktınız umuyorum bu 15 megavatı tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megavatın da 7,5 milyon kilovat saat enerji ile buradaki bütün firmalarımıza ve artan yatırımlarla Kayseri'ye katkısı büyük olacaktır. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartışılmaz. Son senelerde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde Kayseri'nin ihracatı. Ben bunu Kayseri'ye yakıştıramadım. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalı. Biz sizi destekleyeceğiz, siz de ihracata daha fazla ağırlık vereceksiniz. Biz sizin ihracatınızın önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Geçen sene de baktım yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız. Enerji Piyasası Kurulu'nun bazı kararları belki yenilenebilir enerji kooperatifini pek desteklemiyor gibi gözüküyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da yerli ve milli enerji vizyonu ile bunları gündeme getireceğiz. Üzerinde çalışacağız."

Pekcan, konuşmasının ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğine sahip tesisle 23 bin 404 ağacın kurtarılması, bin 650 aracın kirliliğinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.