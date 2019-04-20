Bakan Pekcan duyurdu! ABD ile Türkiye arasında 75 milyar dolarlık hamle

BAKAN Pekcan, ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı JaredKushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye-ABD İş Konseyive Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nda daTürk- Amerikan iş adamları ile bir araya geldiklerini anlattı. Türkiye ve ABD'nin müttefik ve dost ülkeler olduğuna işaret edenPekcan, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıolduğunu dile getirdi. Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolarolduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanile ABD BaşkanıDonald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyardolara yükseltilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızıhızlandıracağız. ABD Ticaret Bakanı Ross ile ticarete konu ürünlerinçeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması hususlarında ortakçalışma yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ticarethacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ileBakanlığımız arasında ortak teknik çalışma grubu kuruyoruz." diye konuştu.

"İHRACATIMIZI ARTIRICI FAALİYETLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

ABD ile Türkiye arasında havacılık ve savunma, otomotiv, çelik,mücevher, giyim, halı, makine ve parçaları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimentogibi sektörlerin ticaret için önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekenPekcan, "ABD ile ticaretimizi artırmak için ortak ticaret potansiyeli raporu veyüksek teknolojili ürünler başta olmak üzere ihracatımızı artırıcı faaliyetlerüzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE DAVET ETTİK"

Ticaret Bakanlığı olarak Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katmadeğeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış ihtisas serbest bölgeleri oluşturmayıhedeflediklerini belirten Pekcan, Amerikan şirketlerini de bu bölgelerde yatırımadavet ettiklerini kaydetti. Pekcan, "Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık olarakkuracağımız ihtisas serbest bölgeleriyle ilgilenen ABD'li yatırımcılar da oldu. Söz konusu yerler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir. Amerikan yüksekteknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralardayatırım yapabilirler. Serbest bölgelerimize yatırım yapacaklara destek sağlamayahazırız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pekcan, ticareti kolaylaştırmaya ve iş ortamını iyileştirmeyedevam ederken, ABD'li şirketlerin güçlü olduğu dijital ekonomi gibi yeni alanlarada odaklanacaklarını vurguladı. Görüşmelerde ABD ile dijital ekonomi alanındaortak çalışmalar yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Pekcan,mayıs ayı içerisinde dijital ekonomi konusunda ABD'den bir heyet gelmesininbeklendiğini bildirdi.

"DENGELİ TİCARET İÇİN TÜM ÜRÜN VE SEKTÖRLERE ODAKLANACAĞIZ"

Pekcan, temaslarında iki ülke arasında ticaret gündeminde uzun sürediryer alan ABD tarafından demir-çelik ürünlerine uygulanan ilave gümrükvergilerinin kaldırılması, Türkiye'nin ABD'nin Genelleştirilmiş TercihlerSistemindeki yerini koruması, otomotiv sektörü için inceleme süreci başlatılmışönlemlerden Türkiye'nin muaf tutulması yönündeki taleplerini ilettikleriniaktardı. İki Bakanlık başkanlığında Türk-Amerikan İş Konseyi gibi diyalogkanallarını daha etkin hale getirmeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Pekcan,hedeflerinin ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu dilegetirdi. Pekcan, 75 milyar dolarlık hacim ve dengeli bir ticaret için yatırımve sanayi ürünlerinde, turizmde çift taraflı artış yaratmak için her fırsatıkullanacaklarını, bu kapsamda bütün ürünlere ve sektörlere odaklanacaklarınısöyledi.