Bakan Pekcan duyurdu: 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz

TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir konuşma yaptı. Burada açıklamasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız."

Pekcan, 2019'da Çobanbey Gümrük Kapısı inşaatıyla birlikte Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında yeni tesisleri hizmete aldıklarını, Afrin'de açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nı faaliyete geçirdiklerini söyledi.

"GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ SAYISINI 164'E YÜKSELTTİK"

Öncüpınar, Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'deki inşaat çalışmalarını 2020'de tamamlayacaklarını bildiren Pekcan, "Habur Gümrük Kapısı'nda da inşaat çalışmalarımıza başladık. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının ise yeniden inşasına yönelik ön çalışmalarımız başlamıştır." bilgisini paylaştı. Türkiye genelinde gümrük müdürlüklerinin sayısını 164'e çıkardıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Kağıtsız Gümrük vizyonumuz çerçevesinde, ihracat işlemleriyle ilgili tüm süreçlerinin elektronik ortamda izlenmesini sağlayan İhracatta Dijital Gümrük Uygulamasını devreye aldık. İthalat işlemlerinde de kağıtsız ortama geçiş için hazırlıklarımızı tamamladık. Dış ticarete konu eşya için gerekli tüm bilgi ve belgelerin tek bir başvuru noktasından sunulduğu Tek Pencere Sisteminde halihazırda 144 belge yer almakta. Farklı kurumlarımızdan beklediğimiz belgelerin de tamalanmasıyla 2020'de bu sayıyı 196'ya çıkarmayı hedefliyoruz.

"LİMAN TEK PENCERE SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Deniz yolu işlemlerinde kolaylık sağlayan Liman Tek Pencere Sistemini hayata geçirdik. Konteyner ve Liman Takip Sistemimiz halihazırda konteyner işlemlerinin yüzde 92'sini gerçekleştiren 23 limanımızda kullanılmaktadır. Bavul ticareti olarak adlandırdığımız özel fatura kapsamında yapılan gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmalarımızı da tamamladık. Öte yandan gümrükrehberi.gov.tr web-portalımızı tamamlayarak, gümrük süreç ve işlemlerinin kolay anlaşılır bir biçimde anlatıldığı oldukça geniş bir içeriği, bireysel kullanıcılar ve ticaret erbabının erişimine açtık."