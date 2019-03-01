Bakan Pakdemirli açıkladı! Mart ayında ödeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli açıkladı! Mart ayında ödeyeceğiz
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DÜZCE'DE Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü  Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, Düzcelilere Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. 
Pakdemirli, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine  geçildiğini ve bu sisteme geçerken "Halka daha iyi hizmet edeceğiz." dediklerini  belirtti.
"Artık toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz." diyen Pakdemirli, "Tarım  ve orman bir arada. Toprak ve suyu bir arada yönetmek, bize şu özelliği veriyor;  geçmişte biz hep barajı yaptık, sulamalarını yapmadık. Sulamalarını yaptık,  barajlar eksik kaldı ve doğru bir planlama yapamadık. Şimdi toprak ve suyun bir  araya gelmesi son derece önemliydi." ifadelerini kullandı. 
Bazı televizyon kanallarında Türkiye'nin tarımda kötü durumda  olduğunun gösterildiğini anlatan Pakdemirli, "Avrupa'da tarımsal hasılada  birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza  baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17'nciyiz. Komşularımıza, tüm  dünyadaki sıralamaya göre 17'nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu  bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin  başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır." diye konuştu. 
"Muhalefetin ne dediğine de bakmayın" 
 Pakdemirli, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde süt sığırı varlığında 1,  büyükbaş varlığında Fransa'dan sonra ikinci, küçükbaş varlığında da birinci  sırada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 
"16 yılda nereden nereye gelmişiz, destekleri tam 8 misli arttırmışız.  Yani 1,9 milyar lira destekten 2019 destekleri 16,1 milyar liraya çıkarmışız.  Gönül istiyor ki bunun çok daha fazlasını verelim çünkü hakikaten üretici, benim  köylüm, çiftçim, üreticim çok daha fazlasını hak ediyor. Küçükbaş hayvan  üretimiyle ilgili bir sürü büyütme projesini çok yakın bir zamanda açıklıyor  olacağız. Bunun ana detayında, dişilere 100 lira para vermek var. Bununla ilgili  yakın zamanda detayları açıklayacağız. Küçükbaşta Türkiye'nin gidecek yeri var.  Yani şu an Türkiye'de 45 milyon küçükbaş var, bunu 85 milyona çıkarma hedefimiz  var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta  ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin,  muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de  olur evelallah." 
-"Buzdolabının mutlaka dolu olması lazım" 
Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğuna işaret eden Bakan  Pakdemirli, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir  ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu  olması lazım." değerlendirmesinde bulundu. 
Pakdemirli, fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak,  "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı  gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden  düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık  bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı  hedefliyoruz." diye konuştu. 
Türkiye'de sera alanlarının 700 bin dekar olduğunu dile getiren  Pakdemirli, şunları kaydetti: 
 "Bunu eğer 2 katına çıkartırsak kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi,  meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk. Bu iş  bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler. Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de  tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede  tanzim satışları organize ettik. 'Düzce'de tanzim satış yeri yok' diyebilirsiniz  ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada  devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına  kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya  başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye  alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de  alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz."
 Düzce Valisi Zülkif Dağlı, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye  hediye takdim etti.

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