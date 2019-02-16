Bakan Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Tarımsal ve  Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) düzenlenen IPARD 2 - 5. Başvuru  Çağrısı Tanıtım Programı'na katıldı.
Program, Türkiye'nin farklı yerlerinden TKDK'den aldıkları destekle  başarıya ulaşmış girişimcilerin konuşmalarıyla başladı.Burada konuşma yapan Pakdemirli, IPARD'ın AB sürecinin önemli ve  etkili bir ayağını oluşturduğunu, bu programı uygulayan TKDK'nin 42 ilde kırsal  kalkınma hibelerini yatırımcılarla buluşturduğunu, 16 alt sektördeki yatırımları  desteklediğini ifade etti.
 
 Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bu tam anlamıyla tarihi bir destektir. Çünkü IPARD programı  kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe  desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira  tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. IPARD yatırımlarında  vergi muafiyeti de söz konusu. Bu muafiyetin yatırımcıya önemli bir katkı  sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Kırsaldaki üreticimizin ve  girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde  gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro,  yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. 250  milyon avro çağrı bütçesinin yüzde 75’i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal  kaynaktan oluşuyor."
 
Hayvancılığa 1 milyar lira destek
 Bu hibe paketiyle hayvancılık yatırımlarına 170 milyon avro yani 1  milyar lirayla destek olacaklarını, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut  işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade eden Pakdemirli,  şöyle devam etti: "İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek  sağlıyoruz. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu yani yaklaşık 500 milyon lirasını  işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız. Yatırıma göre değişmekle  birlikte et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesimhane  yatırımlarının 3 milyon avroya kadar olan kısmını, süt toplama merkezlerinin  kurulumuna yönelik yatırımların 1 milyon avroya kadar olan kısmını, meyve-sebze  soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarının 1 milyon 250 bin avroya kadar olan  kısmını, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarının ise 1,5 milyon avroya  kadar olan kısmını destekliyoruz."
Kooperatifler, üretici örgütleri ve bunların hakim ortak oldukları  tüzel kişiliklerin başvurularında da yüzde 60 hibe desteği uygulayacaklarını  aktaran Pakdemirli, "Amacımız belli, rekabetçi, sürdürülebilir, AB  standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri,  ülkemize kazandırmak." dedi.

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