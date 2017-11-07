Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112964
ALTIN
158.697
DOLAR
3.8615
STERLİN
5.0680
EURO
4.4666
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
banner468

Bakan Özlü'den flaş cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçların ön camı ile ön sağ ve sol camlarının renksiz olacağını, sadece arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabileceğini belirterek, "Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can güvenliğimize bakacağız." dedi

Bakan Özlü'den flaş cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçların ön camı ile ön sağ ve sol camlarının renksiz olacağını, sadece arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabileceğini belirterek, "Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can güvenliğimize bakacağız." dedi

07 Kasım 2017 Salı 17:39
Bakan Özlü'den flaş cam filmi açıklaması
banner404

ARAÇLARDA kullanılan "cam filmi"ne ilişkin açıklamada bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Şu anda cam  filmi taktırmış olan vatandaşlarımız da yasak varken cam filmi taktırdılar. Biz  bakanlık olarak cam filmi yasağını kaldırmak istedik. Geçen yıl bu niyetimizi  beyan ettik, ilgili kurumlardan da olumlu görüşler aldık ve yönetmelik  yayımladık." diye konuştu.

Özlü, söz konusu yönetmeliğe göre 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağının  kaldırılacağının açıklandığını ancak Emniyet Genel Müdürlüğünden bu konuda gelen  taleplerin ardından konunun tekrar ele alındığını söyledi. Emniyet Genel  Müdürlüğü yetkililerinin, özellikle son dönemde artan terör eylemleri sebebiyle  şüpheli şahısların tanınması ve tespitinde sıkıntı yaşandığını aktardıklarını  dile getiren Özlü, bu nedenle de cam filmi yasağının kaldırılmaması yönünde görüş  beyan edildiğini kaydetti.

"YASAK GÜVENLİK GEREĞİ"

Bakanlık olarak önce buna sıcak bakmadıklarına işaret eden Özlü,  "Ancak cam filmi takılı bir araç, terör eylemi gerçekleştirirse ve burada çok  sayıda insan hayatını kaybederse, bunun ülkemiz için büyük bir sıkıntı olacağını  düşündük. Dolayısıyla cam filmi yasağının kaldırılması irademizi değiştirdik ve yasağın kalkmasının iptali yönünde karar aldık." ifadesini kullandı.

Özlü, cam filmi yasağının kalkmamasının, güvenlik gereği olduğunun  altını çizerek, ülkedeki terör eylemlerinin sıfıra yakın bir noktaya gelmesi  halinde, yetkililerin yasağı tekrar gözden geçirilebileceğini kaydetti.

Cam filmi yasağının kapsamı hakkında bilgi veren Özlü, "Yönetmelikler  ihtiyaçlara göre değişir, ihtiyaç hangi yöndeyse biz o yönde yönetmeliklerimizi  revize ederiz. Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can  güvenliğimize bakacağız. Sadece fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli arka camların  kullanımı serbest. Yani aracın ön camı ile ön sağ ve sol camları renksiz olacak  ancak arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam  kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Faruk ÖzlüCam Film
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk havacılık devi, yabancılara satılıyor
Türk havacılık devi, yabancılara satılıyor
Emekliye bin 535 TL
Emekliye bin 535 TL
Ucuz et satan BİM kârını artırdı
Ucuz et satan BİM kârını artırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim