Bakan müjdeyi verdi! Yarın tek seferde ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılın malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti

Bakan müjdeyi verdi! Yarın tek seferde ödenecek
banner404

PAKDEMİRLİ, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü  temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı  malak desteklemelerinin yetiştiricilere yarın saat 18.00'den sonra tek seferde  ödeneceğini belirtti.
Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8  milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı  olmasını diledi.
 
Pakdemirli, anaç manda desteği ödemelerinin de yarın başlayacağını  ifade ederek, şöyle devam etti:
 
"2018 yılı anaç manda desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın saat  18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2018 yılı anaç manda desteklemeleri  çerçevesinde 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 baş anaç mandasına 18 milyon  lira destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Çoban istihdamı destek  ödemeleri de yarın başlıyor. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı (çoban)  desteklemeleri işletmelerimize yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödenmeye  başlanacaktır. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde 7  bin 23 işletmemize çoban istihdamına katkıda bulunmak maksadıyla 35 milyon lira  destek ödenecek. Tüm işletmelerimize hayırlı olsun."
 
Manda yavru destek ödemelerinin de diğer ödemelerle aynı gün ve saatte  başlanacağını belirten Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş  malağına 8 milyon lira destek ödeneceğini sözlerine ekledi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Konya'da ceset bulduğu ihbarı yaptı: Cinayet...
Konya'da ceset bulduğu ihbarı yaptı: Cinayet...
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479