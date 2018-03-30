Bakan müjdeyi verdi: Sağlıkçıya erken emeklilik

SAĞLIK çalışanlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolunu açacak yıpranma payına yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gideceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E SUNULACAK"

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladıkları yasa paketinin Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptıklarını belirterek, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" dedi. Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılması üzerine Demircan, şöyle devam etti: "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak."