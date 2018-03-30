Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Günlük Burç Yorumu - 30 Mart 2018 Cuma
30 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Bakan müjdeyi verdi: Sağlıkçıya erken emeklilik

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma payını da içeren paketin Bakanlar Kurulu’na sunumunu yaptıklarını ve Meclis’e gideceğini açıkladı

Bakan müjdeyi verdi: Sağlıkçıya erken emeklilik

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma payını da içeren paketin Bakanlar Kurulu’na sunumunu yaptıklarını ve Meclis’e gideceğini açıkladı

30 Mart 2018 Cuma 09:30
Bakan müjdeyi verdi: Sağlıkçıya erken emeklilik
banner404

SAĞLIK çalışanlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolunu açacak yıpranma payına yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gideceğini söyledi.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E SUNULACAK"
Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladıkları yasa paketinin Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptıklarını belirterek, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" dedi. Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılması üzerine Demircan, şöyle devam etti: "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkAhmet DemircanErken Emeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Altınlarınızı güvenceye alın’
‘Altınlarınızı güvenceye alın’
'Yerli ürün dünyaya açılacak'
'Yerli ürün dünyaya açılacak'
'Özel sektör şahlandı'
'Özel sektör şahlandı'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim