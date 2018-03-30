Bakan müjdeyi verdi: Sağlıkçıya erken emeklilik

SAĞLIK çalışanlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolunu açacak yıpranma payına yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gideceğini söyledi.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E SUNULACAK"
Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladıkları yasa paketinin Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptıklarını belirterek, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" dedi. Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılması üzerine Demircan, şöyle devam etti: "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.