Bakan müjdeyi verdi! Ramazanda yüzler gülecek

BAHAR gelmesine rağmen, bazı ürünlerin fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Konunun takipçisi olan Bekir Pakdemirli, ramazanda tüketicilerin gıda ürünlerine daha fazla ihtimam gösterdiğine işaret ederek "Bunu bildiğimizden dolayı denetimlerimizi artırdık. Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacak şekilde vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz. Patatesinden soğanına, sebzesinden meyvesine kadar, ramazan inşallah bereketle geliyor. Hızlı şekilde ucuzlamayı, yaz döneminde de daha fazla ucuzlamayı hep beraber görüyor olacağız" dedi. Ayrıca önümüzdeki aylarda kapsamlı bir Tarım Şûrası'na hazırlandıklarını belirten Bakan Pakdemirli "Her konuyu A'dan Z'ye tüm paydaşlarla paylaşacağız. Sonbahara, eylül ayına yetiştirebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

FİYATLARDA NELER OLUYOR?

Ramazana sayılı günler kala market fiyatlarına bakıldığında; geçen ay sonuna kıyasla 6 üründe fiyat değişimi görülmedi, 11 ürünün fiyatı azaldı, 23 üründe ise fiyat artışı yaşandı.