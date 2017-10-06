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Bakan müjdeyi verdi! Paralar hesaba yatmaya başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 918 Milyon TL'lik 2017 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Bakan müjdeyi verdi! Paralar hesaba yatmaya başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 918 Milyon TL'lik 2017 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

06 Ekim 2017 Cuma 12:48
Bakan müjdeyi verdi! Paralar hesaba yatmaya başladı
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.  Ahmet Eşref Fakıbaba, "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 918,5 milyon TL'lik ödemesi yapacağız" dedi.

KİME NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Desteklerle ilgili detaylı bilgi veren Fakıbaba, "Ödemeler kapsamında çiğ süt desteği için 320 milyon TL, buzağı desteği için 445 milyon TL, süt tozu desteği için 15 milyon TL, tiftik ürünü desteği için 5 milyon TL, malak desteği için 4,2 milyon TL, tarım sigortaları desteği için 105 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme desteği için 11,3 milyon TL, genç çiftçi proje desteği için 13 milyon TL olmak üzere toplam 918,5 milyon liralık hibe desteği vereceğiz" diye konuştu.

"18.00'DEN İTİBAREN HESAPLARA AKTARILACAK"

Fakıbab, "Destek ödemelerini bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız. Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödediğimiz meblağ tutarı 10,5 milyar TL'yi bulacak" ifadelerini kullandı.

Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 82'lik kısmını ödemiş olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
GIDA Tarım Ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref Fakıbaba
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