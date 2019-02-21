Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yarın başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiler için müjdeyi verdi. Pakdemirli, "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize toplam 2,87 milyar lira ödemiş olacağız." dedi.

Pakdemirli şu açıklamayı yaptı:

ÖDEMELER KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK

2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır.

Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 1 Mart'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 8 Mart'da ödeme yapılacak.

TOPLAMDA 2,87 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."